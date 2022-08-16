РЯБОКОНЬ: «Контракт с Десной закончился летом. Мой контракт – в ВСУ»
Украинский тренер – о работе во время войны
Бывший главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь рассказал, что служит в ВСУ.
‒ Вы остаетесь главным тренером черниговской Десны?
– Мой контракт закончился летом, а фактически я прекратил работать с началом войны. Мой контракт – в ВСУ.
‒ Были ли у вас за это время предложения от других клубов?
‒ Разговоры – были, конкретных предложений – нет.
‒ Согласились ли бы работать сейчас за границей?
– Нет, и это было бы незаконно. Мне 58 с половиной лет – до 60 лет мужчины-украинцы должны оставаться в распоряжении Министерства обороны и готовы исполнить свой долг. Лучшая форма одежды для украинского мужчины сейчас – камуфляж ВСУ, а лучшее орудие труда – автомат для обороны Украины.
‒ Юрий Вернидуб будет совмещать военную службу с работой в профессиональном футбольном клубе «Кривбасс». Это нормально?
‒ Юра Вернидуб – герой. Он ответил на любые вопросы, когда оставил команду после победы над «Реалом», вернулся на родину и стал служить не просто в ТерО, а в ВСУ.
То, что он объединяет службу в ВСУ с тренерской работой – его личное дело и дело его непосредственных армейских руководителей. Для украинского футбола это хорошо, и украинская армия никогда не останется без поддержки Вернидуба.
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