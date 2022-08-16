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Франция
16 августа 2022, 19:35 | Обновлено 16 августа 2022, 19:42
1346
0

ВИДЕО. Усик прибыл на бой, Setanta покажет УПЛ, ставим на Динамо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

16 августа 2022, 19:35 | Обновлено 16 августа 2022, 19:42
1346
0
ВИДЕО. Усик прибыл на бой, Setanta покажет УПЛ, ставим на Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Усик прибыл в Саудовскую Аравию на второй бой с Джошуа
2. Ницца все еще настроена сразиться за Мудрика
3. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
4. Прогноз на матч Бенфика – Динамо Киев

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Источник Sport.ua
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