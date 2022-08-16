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Лига Европы
16 августа 2022, 19:21 | Обновлено 16 августа 2022, 20:15
864
0

Днепр-1 - АЕК: дебютный путь в Лигу Европы

Первый матч противостояния, фактически домашний для украинской команды, пройдет в словацком Кошице

16 августа 2022, 19:21 | Обновлено 16 августа 2022, 20:15
864
0
Днепр-1 - АЕК: дебютный путь в Лигу Европы

18 августа, 21:00. Кошице, Словакия, «Кошицка футболова арена». Плей-офф ЛЕ.

«Дніпро-1» начинает свой исторический еврокубковый путь. Украинский клуб, у которого даже нет клубного рейтинга УЕФА, в этом году точно будет играть в еврокубках. При условии, что пройдет АЕК – в Лиге Европы, проиграет – отправляется в Лигу Конференций.

Для украинцев предстоящий поединок с АЕКом – первый официальный за последние восемь месяцев, поэтому посмотреть, какой стала команда уже Александра Кучера, хватит ли ребят физически и психологически, будет как минимум интересно. Несмотря на слухи, «Днепр-1» все же удержал в команде лидеров: Артема Довбика, Александра Назаренко, Александра Пихаленка, да еще и смог усилиться, подписав аргентинского центрального полузащитника Доминго Бланко и других. В контрольных матчах, предшествовавших старту в еврокубках, «Днепр-1» не блистал, команда скорее набирает форму и пытается найти собственную игру. Поэтому АЕК, несмотря на не слишком громкое имя, может стать сложным соперником днепрян.

Киприоты на пути в плей-офф ЛЕ одолели датский «Митьюлланн», а затем выбили из нынешнего розыгрыша турнира сербский «Партизан».

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine и партнер СК «Днепр-1» считает украинцев фаворитами первого поединка. Коэффициент на победу днепрян составляет 2.46. Шансы АЕК оцениваются в 2.95, ничья – 3.25. Однако киприоты являются фаворитами на проход в групповой этап Лиги Европы. Коэффициент на их успех по итогам двухматчевого противостояния – 1.59, а для «Днепра-1» – 2.35.

СК «Днепр-1», созданный в 2017-м, и АЕК, конечно, ни разу не встречались между собой, однако «днепровский след» в Ларнаке все же есть. За команду играет португалец Бруну Гама, тот самый, который с легендарным «Днепром» выходил в финал Лиги Европы сезона 2014/15. Собственно, в том матче полузащитник остался на скамейке запасных, но воспоминаний это не отменяет. 34-летний Гама присоединился к АЕК только в июле 2022-го в статусе свободного агента, однако уже помог команде преодолеть предыдущее сито квалификации, поэтому очевидно, что он сыграет против днепрян.

Первый матч противостояния, фактически домашний для украинской команды, пройдет в словацком Кошице. Одним из факторов, повлиявших на выбор локации, является приближенность к границе с Украиной и сильная украинская диаспора в Словакии. «Днепр-1» рассчитывает на поддержку.

Заряжай на своих вместе с Parimatch Ukraine. Болей за украинский клуб на европейской арене!

 

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Источник Sport.ua
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