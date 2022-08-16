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Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 19:23 | Обновлено 16 августа 2022, 19:26
1169
0

Известно, когда Динамо и Днепр-1 проведут перенесенные матчи 1-го тура УПЛ

Даты первого тура выбраны крайне неудачно

16 августа 2022, 19:23 | Обновлено 16 августа 2022, 19:26
1169
0
Известно, когда Динамо и Днепр-1 проведут перенесенные матчи 1-го тура УПЛ
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» и «Днепр-1» проведут матчи первого тура УПЛ в ноябре.

Сообщается, что матчи против «Ингульца» и «Александрии» соответственно перенесены с конца августа на 16 ноября.

Отметим, что «Динамо» и «Днепр-1» вынуждены пропустить первый тур УПЛ (23-24 августа) из-за занятости в еврокубковых баталиях.

«Динамо» 23 августа сыграет гостевой матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Бенфики», «Днепр-1» 25 августа на аналогичной стадии Лиги Европы сразится против АЕКа из Ларнаки на выезде.

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Источник ФК Динамо Киев
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