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Лига наций
16 августа 2022, 18:35 |
1722
0

Стало известно, где Украина примет Шотландию в рамках Лиги наций

Встреча состоится в польском Кракове

16 августа 2022, 18:35 |
1722
0
Стало известно, где Украина примет Шотландию в рамках Лиги наций
cracovia.pl

Заключительный матч группового раунда Лиги наций-2022/2023 в квартете В1 Украина – Шотландия, который запланирован на 27 сентября, состоится в польском Кракове, на стадионе «Краковия» имени Юзефа Пилсудского, и начнется в 20:45 по местному времени (21).

Эта арена является домашней для одноименного местного футбольного клуба, выступающего в элитном дивизионе чемпионата Польши, и способна уместить на своих трибунах чуть более 15 тыс. зрителей.

В сентябре, кроме домашней встречи с шотландцами, сборная Украины проведет еще два поединка: 21-го числа в Глазго сыграет с Шотландией, а 24-го в Ереване сразится с Арменией.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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