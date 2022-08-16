Стало известно, где Украина примет Шотландию в рамках Лиги наций
Встреча состоится в польском Кракове
Заключительный матч группового раунда Лиги наций-2022/2023 в квартете В1 Украина – Шотландия, который запланирован на 27 сентября, состоится в польском Кракове, на стадионе «Краковия» имени Юзефа Пилсудского, и начнется в 20:45 по местному времени (21).
Эта арена является домашней для одноименного местного футбольного клуба, выступающего в элитном дивизионе чемпионата Польши, и способна уместить на своих трибунах чуть более 15 тыс. зрителей.
В сентябре, кроме домашней встречи с шотландцами, сборная Украины проведет еще два поединка: 21-го числа в Глазго сыграет с Шотландией, а 24-го в Ереване сразится с Арменией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне готовятся к битве в ЛЧ
Забавная история из далекого прошлого