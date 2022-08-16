Экс-защитник сборной Испании завершил карьеру в 36 лет

Известный испанский защитник Начо Монреаль у себя в соцсетях сообщил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

Последним клубом в карьере Монреаля был «Реал Сосьедад», за который он выступал в 2019 – 2022 годах. Также испанец защищал цвета «Осасуны», «Малаги» и «Арсенала».

В 2009 – 2018 годах Монреаль провел 22 матча и забил 1 гол за сборную Испании.