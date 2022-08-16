Испания16 августа 2022, 17:45 | Обновлено 16 августа 2022, 17:55
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Экс-защитник сборной Испании завершил карьеру в 36 лет
Начо Монреаль повесил бутсы на гвоздь
16 августа 2022, 17:45 | Обновлено 16 августа 2022, 17:55
853
0
Известный испанский защитник Начо Монреаль у себя в соцсетях сообщил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
Последним клубом в карьере Монреаля был «Реал Сосьедад», за который он выступал в 2019 – 2022 годах. Также испанец защищал цвета «Осасуны», «Малаги» и «Арсенала».
В 2009 – 2018 годах Монреаль провел 22 матча и забил 1 гол за сборную Испании.
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