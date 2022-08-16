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Испания
16 августа 2022, 17:45 | Обновлено 16 августа 2022, 17:55
853
0

Экс-защитник сборной Испании завершил карьеру в 36 лет

Начо Монреаль повесил бутсы на гвоздь

16 августа 2022, 17:45 | Обновлено 16 августа 2022, 17:55
853
0
Экс-защитник сборной Испании завершил карьеру в 36 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Монреаль

Известный испанский защитник Начо Монреаль у себя в соцсетях сообщил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

Последним клубом в карьере Монреаля был «Реал Сосьедад», за который он выступал в 2019 – 2022 годах. Также испанец защищал цвета «Осасуны», «Малаги» и «Арсенала».

В 2009 – 2018 годах Монреаль провел 22 матча и забил 1 гол за сборную Испании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Начо Монреаль завершение карьеры
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