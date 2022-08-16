Руслан РОТАНЬ: «Ванат пока что раскрылся только на 30%»
Тренер видит потенциал
Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассчитывает, что форвард «Динамо» Владислав Ванат не остановится в своем прогрессе.
«Мне кажется, Ванат - талантливый игрок, который раскрылся при Луческу. При этом раскрылся он пока процентов на 30%, у него большой потенциал. Впереди еще много работы у него, но талант очевиден».
«Ему нужно быть гибким и быстро переключаться между схемами в клубе и молодежной сборной», - сказал Ротань.
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