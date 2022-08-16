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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый сезон будет самым трудным в карьере»
Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 16:08 |
69
1

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый сезон будет самым трудным в карьере»

Хавбек «Шахтера» - о подготовке к новому сезону

16 августа 2022, 16:08 |
69
1
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый сезон будет самым трудным в карьере»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своими ожиданиями от нового сезона:

«Сегодня мы закончили подготовку, наконец-то возвращаемся домой. Строится новая команда, новый «Шахтер». Где будет много украинской талантливой молодежи, которая в будущем пополнит звенья национальной сборной Украины.

Но для этого каждый должен работать над собой каждый день и брать ответственность на себя уже сейчас, потому что времени на раздумья не остается, а давать результат нужно уже сегодня.

Пожалуй, новый сезон будет самым трудным в моей карьере. Но чем труднее задача, тем интереснее ее выполнять. Мы готовы. Я еду домой»

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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veter
Особенно - отопительный. И нас уже предупредил сам президент.
Футболисты то со своим мячиком могут и переехать куда то дальше.
А наши квартиры останутся на месте.
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