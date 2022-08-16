Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый сезон будет самым трудным в карьере»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился своими ожиданиями от нового сезона:

«Сегодня мы закончили подготовку, наконец-то возвращаемся домой. Строится новая команда, новый «Шахтер». Где будет много украинской талантливой молодежи, которая в будущем пополнит звенья национальной сборной Украины.

Но для этого каждый должен работать над собой каждый день и брать ответственность на себя уже сейчас, потому что времени на раздумья не остается, а давать результат нужно уже сегодня.

Пожалуй, новый сезон будет самым трудным в моей карьере. Но чем труднее задача, тем интереснее ее выполнять. Мы готовы. Я еду домой»