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  4. Марко Ройс недоволен трансферной политикой Боруссии Дортмунд
Германия
16 августа 2022, 15:27 |
390
0

Марко Ройс недоволен трансферной политикой Боруссии Дортмунд

Хавбек оценил работу клуба на трансферном рынке

16 августа 2022, 15:27 |
390
0
Марко Ройс недоволен трансферной политикой Боруссии Дортмунд
ФК Боруссия Дортмунд. Марко Ройс

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс признался, что ему не нравится трансферная политика клуба:

«Ужасно обидно наблюдать, как мы подписываем талантливых молодых игроков, которые мечтают развиваться в другом месте и через два, три или четыре года уходят. У вас всегда есть ощущение, что вы можете создать мощную команду. А через год или два команда снова распадается, потому что уходят два или три важных игрока.

Холанд, Гюндоган, Гётце, Санчо, Дембеле. Посмотрите на игроков, которые были у нас в последние годы. Если бы они остались в команде, то мы бы могли проявить себя в Европе. Но я понимаю, что это футбольный бизнес. У каждого свои цели, которые он преследуют. Каждый принимает решения сам за себя».

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Марко Ройс Боруссия Дортмунд
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Источник Yahoo Sports
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