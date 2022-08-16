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16 августа 2022, 14:55 |
457
0

Динамо U-19 в ярком контрольном матче обыграло Кривбасс U-19

Киевляне провели спарринг

16 августа 2022, 14:55 |
457
0
Динамо U-19 в ярком контрольном матче обыграло Кривбасс U-19
ФК Динамо Киев

«Динамо» U19 в рамках подготовки к новому сезону провело очередной контрольный матч на клубной базе в Вите-Литовской.

Соперником динамовцев была юношеская команда новичка УПЛ и, соответственно, чемпионата U19 в новом сезоне, криворожского «Кривбасса».

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу киевлян.

Динамо U19 – Кривбасс U19 – 3:2
Голы: Кремчанин (13), Белоконь (36), Малыш (65) – Цыганков (игрок на просмотре) (40, 52)

«Динамо»: 1.Игнатенко (12.Авраменко, 46) – 8.Бенедюк (к), 4.Филатов, 17.Сизонюк (5.Бойченюк, 58), 14.Билоконь (6.Котуха, 63) – 3. Балаба, 22.Малыш, 14.Саленко (Янчишин, 89) – 7.Кремчанин (27.Тетеря, 89), 9.Маткевич (21.Василец, 62) – 2.Дзень (16.Зоренко, 80)

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Источник ФК Динамо Киев
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