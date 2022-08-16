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  4. Никита ТАТАРКОВ: «К Колосу должны быть готовы на 100%»
Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 14:20 |
114
0

Никита ТАТАРКОВ: «К Колосу должны быть готовы на 100%»

Хавбек «Кривбасса» - о подготовке к сезону

16 августа 2022, 14:20 |
114
0
Никита ТАТАРКОВ: «К Колосу должны быть готовы на 100%»
YouTube. Никита Татарков

Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ:

– Никита, чувствует ли команда, что уже готова к сезону УПЛ?
– Да, наша игра также становится все лучше от матча к матчу. И сил все больше, ведь набираем все лучшую форму. Разберем эту игру, проанализируем ошибки. К «Колосу» должны быть готовы на все сто процентов.

– С каким настроением подходит команда к сезону УПЛ?
– Хорошее настроение, настраиваемся по-боевому. Все очень долго ждали этого мгновения. С нетерпением ждем первого матча.

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Источник ФК Кривбасс
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