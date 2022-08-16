Никита ТАТАРКОВ: «К Колосу должны быть готовы на 100%»

Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ:

– Никита, чувствует ли команда, что уже готова к сезону УПЛ?

– Да, наша игра также становится все лучше от матча к матчу. И сил все больше, ведь набираем все лучшую форму. Разберем эту игру, проанализируем ошибки. К «Колосу» должны быть готовы на все сто процентов.

– С каким настроением подходит команда к сезону УПЛ?

– Хорошее настроение, настраиваемся по-боевому. Все очень долго ждали этого мгновения. С нетерпением ждем первого матча.