Никита ТАТАРКОВ: «К Колосу должны быть готовы на 100%»
Хавбек «Кривбасса» - о подготовке к сезону
Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ:
– Никита, чувствует ли команда, что уже готова к сезону УПЛ?
– Да, наша игра также становится все лучше от матча к матчу. И сил все больше, ведь набираем все лучшую форму. Разберем эту игру, проанализируем ошибки. К «Колосу» должны быть готовы на все сто процентов.
– С каким настроением подходит команда к сезону УПЛ?
– Хорошее настроение, настраиваемся по-боевому. Все очень долго ждали этого мгновения. С нетерпением ждем первого матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэр надеется, что такое больше не повторится
Карлос Самбрано вышел из подтрибунного помещения с красным пятном под левым глазом