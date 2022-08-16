Лига чемпионов16 августа 2022, 13:49 |
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ВИДЕО. Как Динамо готовится к первому матчу против Бенфики
Киевляне готовятся к битве в ЛЧ
16 августа 2022, 13:49 |
548
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Игроки «Динамо» готовятся к первому матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая встреча состоится 17 августа.
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