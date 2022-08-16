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  4. ВИДЕО. Как Динамо готовится к первому матчу против Бенфики
Лига чемпионов
16 августа 2022, 13:49 |
548
0

ВИДЕО. Как Динамо готовится к первому матчу против Бенфики

Киевляне готовятся к битве в ЛЧ

16 августа 2022, 13:49 |
548
0
ВИДЕО. Как Динамо готовится к первому матчу против Бенфики
ФК Динамо Киев

Игроки «Динамо» готовятся к первому матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая встреча состоится 17 августа.

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Источник Sport.ua
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