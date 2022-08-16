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  4. Сергей СИДОРЧУК: «В любой ситуации следует сохранять холодную голову»
Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 12:28 | Обновлено 16 августа 2022, 12:35
255
1

Сергей СИДОРЧУК: «В любой ситуации следует сохранять холодную голову»

Капитан «Динамо» – о пропуске первого матча с «Бенфикой»

16 августа 2022, 12:28 | Обновлено 16 августа 2022, 12:35
255
1
Сергей СИДОРЧУК: «В любой ситуации следует сохранять холодную голову»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал пропуск первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за перебора желтых карточек.

«Всегда склоняюсь к мнению, что в любой ситуации следует сохранять холодную голову. Даже там, где все эмоции обнажаются. А футбольное поле именно такое место.

Эмоциональность не оправдываю, но воспринимаю как способ сбросить пар. Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч и подводишь команду.

Надо уметь включать режимы «Холодный разум» и «Не сдерживать эмоции», когда наступает нужный момент.

Желаю этого ребятам из «Динамо» в завтрашнем матче», - написал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Бенфика
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_ Moore
перша і третя жовті - через сперечання матом з арбітром! Да, друга - випадковий фол... Але нащо матом?
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