Сергей СИДОРЧУК: «В любой ситуации следует сохранять холодную голову»

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал пропуск первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за перебора желтых карточек.

«Всегда склоняюсь к мнению, что в любой ситуации следует сохранять холодную голову. Даже там, где все эмоции обнажаются. А футбольное поле именно такое место.

Эмоциональность не оправдываю, но воспринимаю как способ сбросить пар. Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч и подводишь команду.

Надо уметь включать режимы «Холодный разум» и «Не сдерживать эмоции», когда наступает нужный момент.

Желаю этого ребятам из «Динамо» в завтрашнем матче», - написал Сидорчук.