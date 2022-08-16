Сергей СИДОРЧУК: «В любой ситуации следует сохранять холодную голову»
Капитан «Динамо» – о пропуске первого матча с «Бенфикой»
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал пропуск первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» из-за перебора желтых карточек.
«Всегда склоняюсь к мнению, что в любой ситуации следует сохранять холодную голову. Даже там, где все эмоции обнажаются. А футбольное поле именно такое место.
Эмоциональность не оправдываю, но воспринимаю как способ сбросить пар. Ругаю себя, когда из-за эмоций пропускаешь матч и подводишь команду.
Надо уметь включать режимы «Холодный разум» и «Не сдерживать эмоции», когда наступает нужный момент.
Желаю этого ребятам из «Динамо» в завтрашнем матче», - написал Сидорчук.
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