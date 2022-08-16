Алексей Крутых проиграл бразильцу в Польше

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 270) уступил бразильцу Габриэлю Декампсу (АТР 302) в трех сетах на челленджере в Гродзиск-Мазовецком (Польша).

ATP челленджер Гродзиск-Мазовецкий (Польша). Хард. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) – Габриэль Декампс (Бразилия) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:7 (9:11)

На тай-брейке третьего сета украинец упустил преимущество с 0:3, а затем не реализовал 3 матчбола, 2 из которых были на его подаче. При 8:9 не хватило всего пару миллиметров после мощного бэкхенда по линии. Но по итогу ошибка и проигранные еще 2 поинта подряд.