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ATP
16 августа 2022, 19:02 | Обновлено 16 августа 2022, 19:03
115
0

Алексей Крутых проиграл бразильцу в Польше

Первый номер Украины не оправдал ожиданий

16 августа 2022, 19:02 | Обновлено 16 августа 2022, 19:03
115
0
Алексей Крутых проиграл бразильцу в Польше
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 270) уступил бразильцу Габриэлю Декампсу (АТР 302) в трех сетах на челленджере в Гродзиск-Мазовецком (Польша). 

ATP челленджер Гродзиск-Мазовецкий (Польша). Хард. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) – Габриэль Декампс (Бразилия) – 7:6 (7:4), 2:6, 6:7 (9:11)

На тай-брейке третьего сета украинец упустил преимущество с 0:3, а затем не реализовал 3 матчбола, 2 из которых были на его подаче. При 8:9 не хватило всего пару миллиметров после мощного бэкхенда по линии. Но по итогу ошибка и проигранные еще 2 поинта подряд.

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Габриэль Декампс ATP Гродзиск-Мазовецкий Алексей Крутых
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Источник Sport.ua
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