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ATP
16 августа 2022, 16:35 | Обновлено 16 августа 2022, 16:40
112
0

Илья Марченко вышел в 1/8 финала хардового турнира в Польше

Экс-первая ракетка Украины успешно стартовал в Гродзиск-Мазовецком

16 августа 2022, 16:35 | Обновлено 16 августа 2022, 16:40
112
0
Илья Марченко вышел в 1/8 финала хардового турнира в Польше
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 322) в 1/16 финала хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком (Польша) обыграл Ерги Киркина (Турция, ATP 303) в двух сетах за 1 час и 54 минуты.

АТР челленджер Гродзиск-Мазовецкий (Польша). Хард. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) – Ерги Киркин (Турция) – 7:6 (7:1), 6:3

Далее Илья сыграет с китайцем Чжаном Чжичжэнем (АТР 157). Матч состоится 17 августа не ранее 11:00 по Киеву.

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ATP Гродзиск-Мазовецкий Эрги Киркин Илья Марченко
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Источник Sport.ua
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