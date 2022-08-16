Илья Марченко вышел в 1/8 финала хардового турнира в Польше

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 322) в 1/16 финала хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком (Польша) обыграл Ерги Киркина (Турция, ATP 303) в двух сетах за 1 час и 54 минуты.

АТР челленджер Гродзиск-Мазовецкий (Польша). Хард. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) – Ерги Киркин (Турция) – 7:6 (7:1), 6:3

Далее Илья сыграет с китайцем Чжаном Чжичжэнем (АТР 157). Матч состоится 17 августа не ранее 11:00 по Киеву.