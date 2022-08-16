Зеленский встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с Андреем Шевченко и известным голливудским актером Лиевом Шрайбером.

У Лиева украинские корни и он уже не в первый раз открыто выражает свою поддержку Украине. Ранее он уже организовывал бесплатное питание для беженцев в Польше и приезжал во Львов.

Андрей Шевченко выложил пост в свой Instagram, где рассказал цель встречи:

«Сегодня был насыщенный и важный день. Вместе с известным и очень талантливым актером Лиевом Шрайбером приехали в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Как послы платформы UNITED24, обсудили и помощь Украине, и способы удерживать внимание мира после почти 6 месяцев войны. Будем сражаться! И за внимание, и за деньги, и за победу! Готовимся к запуску сразу нескольких инициатив.

В этот раз я ехал в Украину на машине. Смотрел в окно и восхищался тем, какая красивая у нас земля! Украина невероятная и нигде в мире я не чувствую себя таким счастливым, как здесь!»