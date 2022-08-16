Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Я не беспокоюсь за Ди Марию. Посмотрим, что скажут»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о травме аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии в матче первого тура чемпионата Италии по футболу против «Сассуоло»:

«Я не беспокоюсь за Анхеля. Посмотрим, что скажут завтра после тестов. Иногда такое случается в футболе, травм не избежать. Неделю назад у него были проблемы с приводящей мышцей, но сегодня он был готов.

Не знаю, возможно мне стоило заменить его, после того как мы повели 3:0, но он хотел играть и наслаждался моментами.

Важно то, что мы выиграли. И я бы не сказал, что это было легко».

Отметим, что Анхель Ди Мария провел свой первый матч за туринский клуб. 34-летний аргентинец отметился голом и ассистом, но на 66-й минуте его заменили, после того как он начал прихрамывать.