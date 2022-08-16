Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 августа 2022, 04:37 |
48
0

Марта Костюк – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч первого круга на турнире в Цинциннати

16 августа 2022, 04:37 |
48
0
Марта Костюк – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) сыграет еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Камила Джорджи из Италии (№65 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Чорич – Музетти. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила представительница Италии.

Далее по сетке седьмая сеяная Джессика Пегула (№8 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины
Ангелина Калинина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болельщицу с украинским флагом попросили уйти с матча между россиянками
WTA Цинциннати смотреть онлайн Марта Костюк Камила Джорджи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
Футбол | 15 августа 2022, 20:45 26
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху

Донецкий клуб провел второй спарринг с командой из Саудовской Аравии

Рейтинг ATP. Крутых снова обошел Сачко, Рууд вернулся в первую пятерку
Теннис | 15 августа 2022, 11:17 0
Рейтинг ATP. Крутых снова обошел Сачко, Рууд вернулся в первую пятерку
Рейтинг ATP. Крутых снова обошел Сачко, Рууд вернулся в первую пятерку

Гаэль Монфис выпал из двадцатки

Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»
Война | 15.08.2022, 15:49
Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»
Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Конкуренция с Тирни будет полезной»
Футбол | 15.08.2022, 21:57
Александр ЗИНЧЕНКО: «Конкуренция с Тирни будет полезной»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Конкуренция с Тирни будет полезной»
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Бокс | 15.08.2022, 13:59
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
14.08.2022, 07:23
Бокс
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
14.08.2022, 20:32 14
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
15.08.2022, 20:20 1
Бокс
Роналду готов вернуться в Спортинг
Роналду готов вернуться в Спортинг
14.08.2022, 17:27 1
Футбол
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
14.08.2022, 06:50
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
15.08.2022, 12:05 52
Футбол
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
14.08.2022, 23:59 1
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
14.08.2022, 14:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности