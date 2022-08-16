Марта Костюк – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матч первого круга на турнире в Цинциннати
16 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) сыграет еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Камила Джорджи из Италии (№65 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Чорич – Музетти. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила представительница Италии.
Далее по сетке седьмая сеяная Джессика Пегула (№8 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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