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Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 03:50 | Обновлено 16 августа 2022, 04:13
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0

Руслан РОТАНЬ: «Спокойно засыпаю под Арестовича»

Руслан Петрович – за отрицание негатива

16 августа 2022, 03:50 | Обновлено 16 августа 2022, 04:13
50
0
Руслан РОТАНЬ: «Спокойно засыпаю под Арестовича»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопрос, не возникает ли у него мысли, что западный мир устал помогать Украине.

- На этом сейчас и акцентируют в прессе. Но меня всегда успокаивает Арестович. Он говорит: «Нет, все нормально». Прежде чем ложиться спать, я всегда просматриваю новости и слушаю его, чтобы мне было спокойно.

- Засыпаете под Арестовича?
- Можно и так сказать, – сказал Ротань.

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Источник FootballHub
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