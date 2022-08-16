Руслан РОТАНЬ: «Спокойно засыпаю под Арестовича»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопрос, не возникает ли у него мысли, что западный мир устал помогать Украине.

- На этом сейчас и акцентируют в прессе. Но меня всегда успокаивает Арестович. Он говорит: «Нет, все нормально». Прежде чем ложиться спать, я всегда просматриваю новости и слушаю его, чтобы мне было спокойно.

- Засыпаете под Арестовича?

- Можно и так сказать, – сказал Ротань.