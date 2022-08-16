Украина. Премьер лига16 августа 2022, 03:50 | Обновлено 16 августа 2022, 04:13
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Руслан РОТАНЬ: «Спокойно засыпаю под Арестовича»
Руслан Петрович – за отрицание негатива
16 августа 2022, 03:50 | Обновлено 16 августа 2022, 04:13
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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопрос, не возникает ли у него мысли, что западный мир устал помогать Украине.
- На этом сейчас и акцентируют в прессе. Но меня всегда успокаивает Арестович. Он говорит: «Нет, все нормально». Прежде чем ложиться спать, я всегда просматриваю новости и слушаю его, чтобы мне было спокойно.
- Засыпаете под Арестовича?
- Можно и так сказать, – сказал Ротань.
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