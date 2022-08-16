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Лига конференций
16 августа 2022, 03:08 |
38
0

Украинская судейская бригада будет судить матч Лиги конференций

Главным арбитром встречи «Андерлехт» – «Янг Бойз» выступит Сергей Бойко

16 августа 2022, 03:08 |
38
0
Украинская судейская бригада будет судить матч Лиги конференций
УАФ. Сергей Бойко

На ответном матче плей-офф раунда Лиги конференций «Андерлехт» (Бельгия) – «Янг Бойз» (Швейцария), который состоится в Брюсселе 25 августа, будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Сергей Бойко. Его ассистентами на линиях будут Александр Корнийко и Александр Жуков, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять Ярослав Козик.

Добавим, что встреча на стадионе «Андерлехт» начнется в 21.00 по киевскому времени.

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Сергей Бойко Андерлехт Янг Бойз Лига конференций
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Источник Украинская ассоциация футбола
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