Украинская судейская бригада будет судить матч Лиги конференций

На ответном матче плей-офф раунда Лиги конференций «Андерлехт» (Бельгия) – «Янг Бойз» (Швейцария), который состоится в Брюсселе 25 августа, будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Сергей Бойко. Его ассистентами на линиях будут Александр Корнийко и Александр Жуков, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять Ярослав Козик.

Добавим, что встреча на стадионе «Андерлехт» начнется в 21.00 по киевскому времени.