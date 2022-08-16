Лига конференций16 августа 2022, 03:08 |
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Украинская судейская бригада будет судить матч Лиги конференций
Главным арбитром встречи «Андерлехт» – «Янг Бойз» выступит Сергей Бойко
16 августа 2022, 03:08 |
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На ответном матче плей-офф раунда Лиги конференций «Андерлехт» (Бельгия) – «Янг Бойз» (Швейцария), который состоится в Брюсселе 25 августа, будет работать украинская судейская бригада.
Главным арбитром выступит Сергей Бойко. Его ассистентами на линиях будут Александр Корнийко и Александр Жуков, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять Ярослав Козик.
Добавим, что встреча на стадионе «Андерлехт» начнется в 21.00 по киевскому времени.
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