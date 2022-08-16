Ангелина Калинина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матч первого круга на турнире в Цинциннати
16 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) сыграет еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Элизы Мертенс из Бельгии (№33 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила представительница Бельгии.
Далее по сетке Каролина Плишкова (№17 WTA) или Винус Уильямс (№1500 WTA).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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