Ангелина Калинина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) сыграет еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Элизы Мертенс из Бельгии (№33 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила представительница Бельгии.

Далее по сетке Каролина Плишкова (№17 WTA) или Винус Уильямс (№1500 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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