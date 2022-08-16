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WTA
16 августа 2022, 02:51 | Обновлено 16 августа 2022, 02:52
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0

Ангелина Калинина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч первого круга на турнире в Цинциннати

16 августа 2022, 02:51 | Обновлено 16 августа 2022, 02:52
30
0
Ангелина Калинина – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

16 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№53 WTA) сыграет еще один матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Элизы Мертенс из Бельгии (№33 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила представительница Бельгии.

Далее по сетке Каролина Плишкова (№17 WTA) или Винус Уильямс (№1500 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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WTA Цинциннати Ангелина Калинина смотреть онлайн Элиза Мертенс
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Источник Sport.ua
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