Битва титанов. Маррей в трех сетах обыграл Вавринку в Цинциннати
Теннисисты провели 22-ю очную встречу
В матче первого круга хардового Мастерса в Цинциннати бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей обыграл трехкратного чемпиона турниров Grand Slam Стэна Вавринку.
Швейцарцу удалось отыграться после проигрыша первого сета, но в финальной партии британец все же оказался сильнее.
Цинциннати. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Стэн Ваврінка (Швейцария) – 7:6(3), 5:7, 7:5
Маррей и Ваврінка сыграли 22-ю очную встречу, британец добыл 13-ю победу.
У Энди далее по сетке соотечественник Кэмерон Норри, который посеян на турнире под девятым номером.
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