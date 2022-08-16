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ATP
16 августа 2022, 01:15 | Обновлено 16 августа 2022, 01:16
31
0

Битва титанов. Маррей в трех сетах обыграл Вавринку в Цинциннати

Теннисисты провели 22-ю очную встречу

16 августа 2022, 01:15 | Обновлено 16 августа 2022, 01:16
31
0
Битва титанов. Маррей в трех сетах обыграл Вавринку в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

В матче первого круга хардового Мастерса в Цинциннати бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей обыграл трехкратного чемпиона турниров Grand Slam Стэна Вавринку.

Швейцарцу удалось отыграться после проигрыша первого сета, но в финальной партии британец все же оказался сильнее.

Цинциннати. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Стэн Ваврінка (Швейцария) – 7:6(3), 5:7, 7:5

Маррей и Ваврінка сыграли 22-ю очную встречу, британец добыл 13-ю победу.

У Энди далее по сетке соотечественник Кэмерон Норри, который посеян на турнире под девятым номером.  

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ATP Цинциннати Энди Маррей Стэн Вавринка
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Источник Sport.ua
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