Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Конкуренция с Тирни будет полезной»
Англия
15 августа 2022, 21:57 |
744
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Конкуренция с Тирни будет полезной»

Защитник «Арсенала» - о своем партнере по команде

15 августа 2022, 21:57 |
744
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Конкуренция с Тирни будет полезной»
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Новичок «Арсенал» Алексанлр Зинченко поделился мнением по поводу своего конкурента по позиции левого защитника Кирана Тирни:

«Он – удивительный игрок. Даже когда я еще был в «Манчестер Сити», я следил за ним. Думаю, конкуренция будет полезной для нас обоих.

Мы будем подталкивать друг друга, а это ключ к успеху. Именно так нам нужно двигаться дальше. Самое важное – это то, что мы оба хотим попытаться помочь команде всем, чем можем».

По теме:
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не был счастлив в Манчестер Сити»
Один экс-вингер Шахтера и три громких фейла
ВИДЕО. Артета рассказал, почему не хотел бы играть против Жезуса
Александр Зинченко Арсенал Лондон Киран Тирни
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Evening Standard
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15 августа 2022, 05:30 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»
Война | 15 августа 2022, 15:49 0
Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»
Виталий КЛИЧКО: «Не ожидал, что Киев так быстро окажется почти в окружении»

Мэр надеется, что такое больше не повторится

ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
Футбол | 15.08.2022, 09:19
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
Хейни не хочет реванша с Камбососом. Вызывает на бой Ломаченко
Бокс | 15.08.2022, 16:28
Хейни не хочет реванша с Камбососом. Вызывает на бой Ломаченко
Хейни не хочет реванша с Камбососом. Вызывает на бой Ломаченко
Setanta Sports приобрела права на трансляцию матчей УПЛ до 2025 года
Футбол | 15.08.2022, 22:45
Setanta Sports приобрела права на трансляцию матчей УПЛ до 2025 года
Setanta Sports приобрела права на трансляцию матчей УПЛ до 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
15.08.2022, 04:40
Другие виды
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
13.08.2022, 19:15 1
Бокс
Виталий Кличко разводится с женой
Виталий Кличко разводится с женой
15.08.2022, 11:37
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ
15.08.2022, 12:05 51
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
14.08.2022, 12:04
Бокс
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
Скромные цифры. Стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне
14.08.2022, 16:14 6
Футбол
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
14.08.2022, 23:59 1
Футбол
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
13.08.2022, 18:57 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности