Александр ЗИНЧЕНКО: «Конкуренция с Тирни будет полезной»

Новичок «Арсенал» Алексанлр Зинченко поделился мнением по поводу своего конкурента по позиции левого защитника Кирана Тирни:

«Он – удивительный игрок. Даже когда я еще был в «Манчестер Сити», я следил за ним. Думаю, конкуренция будет полезной для нас обоих.

Мы будем подталкивать друг друга, а это ключ к успеху. Именно так нам нужно двигаться дальше. Самое важное – это то, что мы оба хотим попытаться помочь команде всем, чем можем».