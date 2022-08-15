Англия15 августа 2022, 21:57 |
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Конкуренция с Тирни будет полезной»
Защитник «Арсенала» - о своем партнере по команде
15 августа 2022, 21:57 |
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Новичок «Арсенал» Алексанлр Зинченко поделился мнением по поводу своего конкурента по позиции левого защитника Кирана Тирни:
«Он – удивительный игрок. Даже когда я еще был в «Манчестер Сити», я следил за ним. Думаю, конкуренция будет полезной для нас обоих.
Мы будем подталкивать друг друга, а это ключ к успеху. Именно так нам нужно двигаться дальше. Самое важное – это то, что мы оба хотим попытаться помочь команде всем, чем можем».
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