Украина. Премьер лига15 августа 2022, 18:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Руха
Иван Литвиненко продолжит карьеру в Одессе
15 августа 2022, 18:08 |
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«Черноморец» официально сообщил о подписании полузащитника Ивана Литвиненко. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на два года.
Ранее Литвиненко принадлежал «Руху», в составе которого в сезоне 2020/2021 провел 2 матча в УПЛ. Прошлый сезон 21-летний хавбек провел в аренде в «ВПК-Агро».
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