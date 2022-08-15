ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Руха

«Черноморец» официально сообщил о подписании полузащитника Ивана Литвиненко. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на два года.

Ранее Литвиненко принадлежал «Руху», в составе которого в сезоне 2020/2021 провел 2 матча в УПЛ. Прошлый сезон 21-летний хавбек провел в аренде в «ВПК-Агро».