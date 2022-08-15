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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Руха
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 18:08 |
470
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Руха

Иван Литвиненко продолжит карьеру в Одессе

15 августа 2022, 18:08 |
470
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-хавбека Руха
ФК Черноморец

«Черноморец» официально сообщил о подписании полузащитника Ивана Литвиненко. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на два года.

Ранее Литвиненко принадлежал «Руху», в составе которого в сезоне 2020/2021 провел 2 матча в УПЛ. Прошлый сезон 21-летний хавбек провел в аренде в «ВПК-Агро».

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Источник ФК Черноморец
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