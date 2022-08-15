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  4. Лассина ТРАОРЕ: «Нравится работать с новым тренером. Хороший человек»
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 17:29 |
555
3

Лассина ТРАОРЕ: «Нравится работать с новым тренером. Хороший человек»

Игрок рассказал о своем возврщении

15 августа 2022, 17:29 |
555
3
Лассина ТРАОРЕ: «Нравится работать с новым тренером. Хороший человек»
ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о том, что полностью восстановился после тяжелой травмы и вернулся к полноценной работе с командой.

«Я очень рад, что вернулся в общую группу. Наслаждаюсь тем, что присоединился к команде и тренируюсь с ребятами. Мне нравятся тренировки с новым тренером. Занятия, конечно, отличаются от тех, которые были у нас раньше. Мне импонирует новый тренер, хороший человек».

«Перед Лигой чемпионов команда, конечно, сильно изменилась, но есть и опытные ребята, которые здесь давно. «Шахтер» - большой клуб, мы должны сражаться за высокие задачи», - сказал Траоре.

Игрок уже вернулся на поле и забил гол в контрольном матче.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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zzg77
Побачимо, яка ти людина, Лассіна! Щось мені підказує, що і ти скоро втечеш, тільки но хтось тобою зацікавиться.
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0
veter
Молодец. Уже выучил все термины на украинском.
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