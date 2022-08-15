Лассина ТРАОРЕ: «Нравится работать с новым тренером. Хороший человек»
Игрок рассказал о своем возврщении
Форвард «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о том, что полностью восстановился после тяжелой травмы и вернулся к полноценной работе с командой.
«Я очень рад, что вернулся в общую группу. Наслаждаюсь тем, что присоединился к команде и тренируюсь с ребятами. Мне нравятся тренировки с новым тренером. Занятия, конечно, отличаются от тех, которые были у нас раньше. Мне импонирует новый тренер, хороший человек».
«Перед Лигой чемпионов команда, конечно, сильно изменилась, но есть и опытные ребята, которые здесь давно. «Шахтер» - большой клуб, мы должны сражаться за высокие задачи», - сказал Траоре.
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