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Англия
15 августа 2022, 16:30 | Обновлено 15 августа 2022, 17:03
877
0

Челси готовит 60 миллионов евро за форварда Эвертона

Энтони Гордон может сменить клубную просписку

15 августа 2022, 16:30 | Обновлено 15 августа 2022, 17:03
877
0
Челси готовит 60 миллионов евро за форварда Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Лондонский «Челси» готов выложить за нападающего «Эвертона» Энтони Гордона 60 миллионов евро.

«Эвертон» уже успел отклонить предложение «пенсионеров» в размере 50 миллионов евро, но ожидается, что переговоры продолжатся в ближайшее время.

В прошлом сезоне Гордон отметился 4 голами в английской Премьер-лиге. При этом у футболиста одни из лучших статистических показателей в чемпионате по прессингу.

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Источник The Times
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