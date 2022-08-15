Челси готовит 60 миллионов евро за форварда Эвертона

Лондонский «Челси» готов выложить за нападающего «Эвертона» Энтони Гордона 60 миллионов евро.

«Эвертон» уже успел отклонить предложение «пенсионеров» в размере 50 миллионов евро, но ожидается, что переговоры продолжатся в ближайшее время.

В прошлом сезоне Гордон отметился 4 голами в английской Премьер-лиге. При этом у футболиста одни из лучших статистических показателей в чемпионате по прессингу.