Англия15 августа 2022, 16:30 | Обновлено 15 августа 2022, 17:03
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Челси готовит 60 миллионов евро за форварда Эвертона
Энтони Гордон может сменить клубную просписку
15 августа 2022, 16:30 | Обновлено 15 августа 2022, 17:03
877
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Лондонский «Челси» готов выложить за нападающего «Эвертона» Энтони Гордона 60 миллионов евро.
«Эвертон» уже успел отклонить предложение «пенсионеров» в размере 50 миллионов евро, но ожидается, что переговоры продолжатся в ближайшее время.
В прошлом сезоне Гордон отметился 4 голами в английской Премьер-лиге. При этом у футболиста одни из лучших статистических показателей в чемпионате по прессингу.
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