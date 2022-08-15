Скауты клубов АПЛ были на матче Динамо. Смотрят Цыганкова и Забарного

По информации журналиста Виктора Вацко, на ответном матче «Динамо» против «Штурма» в квалификации Лиги чемпионов присутствовали скауты клубов АПЛ «Вест Хэм», «Эвертон» и «Брентфорд».

Наибольший интерес скауты проявляют к защитнику Илье Забарному и хавбеку Виктору Цыганкову. Кроме того, сохраняется интерес к полузащитнику Николаю Шапаренко.

Ранее сообщалось, что клуб до матчей с «Бенфикой» точно никого не отпустит, а если команда выйдет в группу Лиги чемпионов, то, скорее всего, до зимы никто из основных игроков не уйдет.