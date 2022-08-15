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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 16:49 |
650
2

Скауты клубов АПЛ были на матче Динамо. Смотрят Цыганкова и Забарного

Кто из лидеров киевлян уйдет первым?

15 августа 2022, 16:49 |
650
2
Скауты клубов АПЛ были на матче Динамо. Смотрят Цыганкова и Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

По информации журналиста Виктора Вацко, на ответном матче «Динамо» против «Штурма» в квалификации Лиги чемпионов присутствовали скауты клубов АПЛ «Вест Хэм», «Эвертон» и «Брентфорд».

Наибольший интерес скауты проявляют к защитнику Илье Забарному и хавбеку Виктору Цыганкову. Кроме того, сохраняется интерес к полузащитнику Николаю Шапаренко.

Ранее сообщалось, что клуб до матчей с «Бенфикой» точно никого не отпустит, а если команда выйдет в группу Лиги чемпионов, то, скорее всего, до зимы никто из основных игроков не уйдет.

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Динамо Киев Виктор Цыганков Илья Забарный Николай Шапаренко
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Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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bassofon
Значит если игроки Динамо хотят в АПЛ, надо проигрЫвать Бенфики
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AK.228
Забарний
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