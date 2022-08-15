Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль может снова стать первой ракеткой мира после Мастерса в Цинциннати
ATP
15 августа 2022, 14:29 |
314
0

Надаль может снова стать первой ракеткой мира после Мастерса в Цинциннати

Для этого Рафе нужен титул и не очень удачное выступление Медведева

15 августа 2022, 14:29 |
314
0
Надаль может снова стать первой ракеткой мира после Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может снова стать первой ракеткой мира в следующей редакции мирового рейтинга.

Для этого Рафе нужно взять титул на американских кортах и ожидать вылета лидера рейтинга ATP Даниила Медведева ранее 1/4 финала.

Отметим, что Надаль в сумме провел 209 недель на вершине мировой классификации и по этому показателю существенно уступает Роджеру Федереру (310) и Новаку Джоковичу (373).

По теме:
Рейтинг ATP. Крутых снова обошел Сачко, Рууд вернулся в первую пятерку
ВИДЕО. Российского теннисиста назвали лузером, он попытался оспорить
Джокович снялся с Мастерса в Цинциннати
ATP Цинциннати Рафаэль Надаль Даниил Медведев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке Цинциннати
Теннис | 15 августа 2022, 07:36 1
Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке Цинциннати
Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке Цинциннати

Украинские теннисистки стартуют в основе с 16 августа

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15 августа 2022, 05:30 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
Футбол | 14.08.2022, 21:15
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 15.08.2022, 07:29
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Бокс | 15.08.2022, 13:43
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
14.08.2022, 07:23
Бокс
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
13.08.2022, 17:40 46
Футбол
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
Хотят больше денег. Аталанта определилась с ценником на Малиновского
14.08.2022, 13:23 1
Футбол
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
13.08.2022, 18:57 9
Футбол
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
13.08.2022, 14:44 15
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
Эгис КЛИМАС: «Усик может находиться под водой без воздуха до пяти минут»
14.08.2022, 14:07
Бокс
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
14.08.2022, 12:04
Бокс
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
13.08.2022, 19:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности