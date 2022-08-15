Надаль может снова стать первой ракеткой мира после Мастерса в Цинциннати

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может снова стать первой ракеткой мира в следующей редакции мирового рейтинга.

Для этого Рафе нужно взять титул на американских кортах и ожидать вылета лидера рейтинга ATP Даниила Медведева ранее 1/4 финала.

Отметим, что Надаль в сумме провел 209 недель на вершине мировой классификации и по этому показателю существенно уступает Роджеру Федереру (310) и Новаку Джоковичу (373).