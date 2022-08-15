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Лига чемпионов
15 августа 2022, 12:55 | Обновлено 15 августа 2022, 13:04
1187
0

Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Бенфика

На матче будут работать судьи из Германии

15 августа 2022, 12:55 | Обновлено 15 августа 2022, 13:04
1187
0
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Бенфика
УЕФА. Феликс Цвайер

Стала известна бригада арбитров, которые будут работать во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» встретится с португальской «Бенфикой». Все арбитры – из Германии.

Главный арбитр – Феликс Цвайер.

Ассистенты – Стефан Лупп, Марк Ахмюллер.

Четвертый арбитр – Свен Яблонски

Видеонаблюдатель VAR - Бастиан Данкерт

Ассистент VAR – Харм Осмерс

В прошлом сезоне на уровне международных встреч Цвайер обслуживал по одному матчу квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, работал на трех поединках Лиги чемпионов и трех – Лиги Европы. 1 июня 2012 года работал на товарищеском матче между сборными Австрии и Украины, в котором «сине-желтые» уступили на выезде со счетом 2:3.

Игра «Динамо» – «Бенфика» состоится в среду, 17 августа, в польском городе Лодзь. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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судейские назначения Динамо Киев Бенфика Лига чемпионов Динамо - Бенфика Феликс Цвайер
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Источник ФК Динамо Киев
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