Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Бенфика

Стала известна бригада арбитров, которые будут работать во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» встретится с португальской «Бенфикой». Все арбитры – из Германии.

Главный арбитр – Феликс Цвайер.

Ассистенты – Стефан Лупп, Марк Ахмюллер.

Четвертый арбитр – Свен Яблонски

Видеонаблюдатель VAR - Бастиан Данкерт

Ассистент VAR – Харм Осмерс

В прошлом сезоне на уровне международных встреч Цвайер обслуживал по одному матчу квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, работал на трех поединках Лиги чемпионов и трех – Лиги Европы. 1 июня 2012 года работал на товарищеском матче между сборными Австрии и Украины, в котором «сине-желтые» уступили на выезде со счетом 2:3.

Игра «Динамо» – «Бенфика» состоится в среду, 17 августа, в польском городе Лодзь. Начало в 22:00 по киевскому времени.