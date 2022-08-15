Андрей ВОРОБЕЙ: «Бенфика – однозначный фаворит противостояния»

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей ​поделился ожиданиями от противостояния между киевским «Динамо» и португальской «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Всегда есть шансы. У «Динамо» ситуация немножко другая. У киевской команды коллектив остался. Да, некоторые футболисты ушли. Но для «Динамо» это не такая потеря, если сравнить с «Шахтером». У «Горняков» почти вся команда ушла, а ставка была на легионеров. У «Динамо» ведущие футболисты остались и у киевлян остался тренер, который, я думаю, знает, как играть с любой командой мира.

Да, однозначно фаворитом противостояния является «Бенфика», и португальцы будут сильнее, но, вы же понимаете, это футбол. Можно по игре иметь колоссальное преимущество, но проиграть по результату. Я думаю, «Динамо» прибавляет от игры к игре и будет выглядеть на поле, наверное, чуть лучше, чем в противостоянии со «Штурмом». Будем надеяться на это. И надеемся, что все-таки Динамо пройдет в Лигу чемпионов», - сказал Шацких.

Первый матч «Динамо» – «Бенфика» состоится в среду, 17 августа. Начало в 22:00 по Киеву.