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  4. Гауфф в 18 лет стала первой ракеткой мира в парном разряде
WTA
15 августа 2022, 11:44 | Обновлено 15 августа 2022, 11:47
207
1

Гауфф в 18 лет стала первой ракеткой мира в парном разряде

Моложе была лишь Мартина Хингис

15 августа 2022, 11:44 | Обновлено 15 августа 2022, 11:47
207
1
Гауфф в 18 лет стала первой ракеткой мира в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей турнира WTA 1000 в Торонто в парном разряде.

Эта победа позволили 18-летней представительнице США подняться на первую строчку парного рейтинга. 

Отметим, что ранее в истории была лишь одна теннисистка, которая в более молодом возрасте возглавила парный рейтинг – Мартина Хингис.

Гауфф выиграла турнир в Торонто вместе с Джессикой Пегулой. Любопытно, что они являются первыми ракетками США и в одиночном разряде.

Топ-10 парного рейтинга WTA

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Кори Гауфф WTA Торонто Мартина Хингис
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Источник Sport.ua
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