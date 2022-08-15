Гауфф в 18 лет стала первой ракеткой мира в парном разряде

Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей турнира WTA 1000 в Торонто в парном разряде.

Эта победа позволили 18-летней представительнице США подняться на первую строчку парного рейтинга.

Отметим, что ранее в истории была лишь одна теннисистка, которая в более молодом возрасте возглавила парный рейтинг – Мартина Хингис.

Гауфф выиграла турнир в Торонто вместе с Джессикой Пегулой. Любопытно, что они являются первыми ракетками США и в одиночном разряде.

Топ-10 парного рейтинга WTA