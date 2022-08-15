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  4. Рейтинг ATP. Крутых снова обошел Сачко, Рууд вернулся в первую пятерку
ATP
15 августа 2022, 11:17 |
178
0

Рейтинг ATP. Крутых снова обошел Сачко, Рууд вернулся в первую пятерку

Гаэль Монфис выпал из двадцатки

15 августа 2022, 11:17 |
178
0
Рейтинг ATP. Крутых снова обошел Сачко, Рууд вернулся в первую пятерку
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Карреньо-Буста

На прошлой неделе мужчины сыграли канадский Мастерс в Монреале. В отсутствие Джоковича и Надаля дебютный титул на таком уровне удалось зацепить опытному испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Он вернулся в топ-15 и теперь занимает 14-ю строчку.

В первой десятки состоялось одно изменение – Каспер Рууд вернулся в топ-5, а Стефанос Циципас опустился уже на седьмую позицию.

Гаэль Монфис, который получил очередную травму, снова вылетел из первой двадцатки. Скандальный австралиец Ник Кирьос снова в тридцатке.

Топ-10 рейтинга ATP

Алексей Крутых и Виталий Сачко продолжают вести борьбу за звание первой ракетки Украины. На этой неделе Алексею удалось снова вернуть себе этот статус. Он лишь на одну строчку обошел Виталия. Илья Марченко продолжает терять позиции.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Феликс Оже-Альяссим потеснил Андрея Рублева с седьмой строчки, у остальных лидеров без изменений. Карреньо-Буста поднялся на 11-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP   

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Даниил Медведев Ник Кирьос Алексей Крутых Кэмерон Норри Вячеслав Белинский Новак Джокович Виталий Сачко Хуберт Хуркач Пабло Карреньо Буста Гаэль Монфис
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Источник Sport.ua
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