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  4. Рейтинг WTA. Халеп вернулась в десятку, Хаддад Майя штурмует новые вершины
WTA
15 августа 2022, 10:48 |
120
0

Рейтинг WTA. Халеп вернулась в десятку, Хаддад Майя штурмует новые вершины

Украинки немного теряют позиции

15 августа 2022, 10:48 |
120
0
Рейтинг WTA. Халеп вернулась в десятку, Хаддад Майя штурмует новые вершины
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

На прошлой неделе женщины сыграли на Открытом чемпионате Канады, который в этом году принимал их в Торонто.

Победительницей стала румынка Симона Халеп, которая благодаря этому успеху впервые с августа прошлого года вернулась в первую десятку. Финалистка Беатрис Хаддад Майя продолжает обновлять личные достижение. Она уже 16-я.

В первой десятке произошла еще одна перестановка – Паула Бадоса выпала из первой тройки, туда снова вернулась Мария Саккари.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то из наших представительниц топ-200 добавила только Леся Цуренко. Остальные или немного потеряли, или остались на своих местах.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке Халеп поднялась сразу на четвертое место. Также в тройке теперь и полуфиналистка Торонто Джессика Пегула. Хаддад Майя уже 11-я.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке эту неделю не могут занести себе в актив. Практически у всех небольшое падение.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник Sport.ua
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