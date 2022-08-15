Рейтинг WTA. Халеп вернулась в десятку, Хаддад Майя штурмует новые вершины

На прошлой неделе женщины сыграли на Открытом чемпионате Канады, который в этом году принимал их в Торонто.

Победительницей стала румынка Симона Халеп, которая благодаря этому успеху впервые с августа прошлого года вернулась в первую десятку. Финалистка Беатрис Хаддад Майя продолжает обновлять личные достижение. Она уже 16-я.

В первой десятке произошла еще одна перестановка – Паула Бадоса выпала из первой тройки, туда снова вернулась Мария Саккари.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то из наших представительниц топ-200 добавила только Леся Цуренко. Остальные или немного потеряли, или остались на своих местах.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке Халеп поднялась сразу на четвертое место. Также в тройке теперь и полуфиналистка Торонто Джессика Пегула. Хаддад Майя уже 11-я.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке эту неделю не могут занести себе в актив. Практически у всех небольшое падение.

Украинки в Чемпионской гонке WTA