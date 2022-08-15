Украинец травмировался на предматчевой разминке и не сыграл против Брюгге

Украинский нападающий Николай Кухаревич не смог выйти в стартовом составе «Левена» в четвертом туре чемпионата Бельгии. 21-летний украинец впервые в нынешнем сезона попал в старт команды, но на предматчевой разминке он получил травму и его заменил Мендил.

«Левен» принимал у себя «Брюгге» и по итогу хозяева поля проиграли со счетом 0:3.

Чемпионат Бельгии. 3-й тур. Геверле

«Левен» – «Брюгге» – 0:3

Голы: Каспер Нильсен, 33, Ферран Ютгла, 42, Ноа Ланг, 53

Отметим, что за «Брюгге» выступает украинский 27-летний защитник эдуард Соболь. Но, к сожалению, в этом туре Эдуард просидел на скамейке весь матч.