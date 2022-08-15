Украинец травмировался на предматчевой разминке и не сыграл против Брюгге
Николай Кухаревич мог провести свой первый матч в сезоне со старта, но увы
Украинский нападающий Николай Кухаревич не смог выйти в стартовом составе «Левена» в четвертом туре чемпионата Бельгии. 21-летний украинец впервые в нынешнем сезона попал в старт команды, но на предматчевой разминке он получил травму и его заменил Мендил.
«Левен» принимал у себя «Брюгге» и по итогу хозяева поля проиграли со счетом 0:3.
Чемпионат Бельгии. 3-й тур. Геверле
«Левен» – «Брюгге» – 0:3
Голы: Каспер Нильсен, 33, Ферран Ютгла, 42, Ноа Ланг, 53
Отметим, что за «Брюгге» выступает украинский 27-летний защитник эдуард Соболь. Но, к сожалению, в этом туре Эдуард просидел на скамейке весь матч.
Update: Kuharevych heeft zich geblesseerd tijdens de opwarming en zal vervangen worden door Mendyl in de starting xi. #ohlclu— Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) August 14, 2022
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