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Бельгия
15 августа 2022, 10:31 |
424
0

Украинец травмировался на предматчевой разминке и не сыграл против Брюгге

Николай Кухаревич мог провести свой первый матч в сезоне со старта, но увы

15 августа 2022, 10:31 |
424
0
Украинец травмировался на предматчевой разминке и не сыграл против Брюгге
Instagram. Николай Куахревич

Украинский нападающий Николай Кухаревич не смог выйти в стартовом составе «Левена» в четвертом туре чемпионата Бельгии. 21-летний украинец впервые в нынешнем сезона попал в старт команды, но на предматчевой разминке он получил травму и его заменил Мендил.

«Левен» принимал у себя «Брюгге» и по итогу хозяева поля проиграли со счетом 0:3.

Чемпионат Бельгии. 3-й тур. Геверле

«Левен» – «Брюгге» – 0:3

Голы: Каспер Нильсен, 33, Ферран Ютгла, 42, Ноа Ланг, 53

Отметим, что за «Брюгге» выступает украинский 27-летний защитник эдуард Соболь. Но, к сожалению, в этом туре Эдуард просидел на скамейке весь матч.

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Николай Кухаревич Брюгге Ауд-Хеверле Левен чемпионат Бельгии по футболу Эдуард Соболь
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