Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке Цинциннати

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 53) и Марта Костюк (WTA 74) узнали своих соперниц в основной сетке турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

После успешного прохода квалификационного барьера Ангелина и Марта начнут свой путь в основе с 1/32 финала.

Ангелина Калинина сыграет с представительницей Бельгии Элизой Мертенс (WTA 33). Ранее теннисистки уже встречались на уровне Тура. Тогда на хардовом покрытии в зале (WTA Линц, Австрия) Ангелина шла явным андердогом встречи, но сумела выиграть первый сет. Матч по итогу закончился победой Элизы. Свою игру на харде в Цинциннати девушки начнут 16 августа не ранее 17:00 по Киеву.

Instagram. Ангелина Калинина

Марта Костюк встретится с Камилой Джорджи (Италия, WTA 65). Изначально итальянка должна была сыграть с Бьянкой Андрееску (WTA 53), но представительница Канады снялась из-за «смены расписания». Марта уже играла с Джорджи в Чехии на грунте. Тогда матч закончился в трех сетах, и победительницей вышла Камила. В Цинциннати девушки начнут игру 16 августа не ранее 17:00 по Киеву.