Людмила Киченок сыграет в Цинциннати

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в паре с Аленой Остапенко (Латвия) на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Девушки играют вместе на постоянной основе. Украинско-латвийская пара в этом году играла в полуфиналах Уимблдона и Ролан Гаррос, а также выиграла турнир на траве в Бирмингеме (Великобритания) и еще несколько раз выступала в финалах.

В первом круге Киченок и Остапенко сыграют против Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания). Матч состоится 15 августа не ранее 22:30 по Киеву.