Людмила Киченок сыграет в Цинциннати
Украинская теннисистка продолжает выступать вместе с представительницей Латвии
Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в паре с Аленой Остапенко (Латвия) на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
Девушки играют вместе на постоянной основе. Украинско-латвийская пара в этом году играла в полуфиналах Уимблдона и Ролан Гаррос, а также выиграла турнир на траве в Бирмингеме (Великобритания) и еще несколько раз выступала в финалах.
В первом круге Киченок и Остапенко сыграют против Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания). Матч состоится 15 августа не ранее 22:30 по Киеву.
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