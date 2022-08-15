Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Людмила Киченок сыграет в Цинциннати
WTA
15 августа 2022, 07:15 |
134
0

Людмила Киченок сыграет в Цинциннати

Украинская теннисистка продолжает выступать вместе с представительницей Латвии

15 августа 2022, 07:15 |
134
0
Людмила Киченок сыграет в Цинциннати
Instagram. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в паре с Аленой Остапенко (Латвия) на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Девушки играют вместе на постоянной основе. Украинско-латвийская пара в этом году играла в полуфиналах Уимблдона и Ролан Гаррос, а также выиграла турнир на траве в Бирмингеме (Великобритания) и еще несколько раз выступала в финалах.

В первом круге Киченок и Остапенко сыграют против Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания). Матч состоится 15 августа не ранее 22:30 по Киеву.

По теме:
Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке
Калинина одержала волевую победу над первой ракеткой Хорватии
Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира в Цинциннати
WTA Цинциннати Алена Остапенко Людмила Киченок Сара Соррибес-Тормо Кирстен Флипкенс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карреньо-Буста в 31 год выиграл дебютный Мастерс
Теннис | 15 августа 2022, 00:57 0
Карреньо-Буста в 31 год выиграл дебютный Мастерс
Карреньо-Буста в 31 год выиграл дебютный Мастерс

Испанский теннисист добыл одну из главных побед в карьере

Марсель не сумел обыграть Брест в Лиге 1
Футбол | 15 августа 2022, 00:23 1
Марсель не сумел обыграть Брест в Лиге 1
Марсель не сумел обыграть Брест в Лиге 1

С таким же ничейным счетом покинули поле «Ницца» и «Страсбург»

Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Бокс | 14.08.2022, 12:04
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
Джо ДЖОЙС: «Усик набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона»
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
Теннис | 14.08.2022, 10:12
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
ВИДЕО. Реакция Тен Хага на разгромное поражение от Брентфорда
Футбол | 14.08.2022, 08:14
ВИДЕО. Реакция Тен Хага на разгромное поражение от Брентфорда
ВИДЕО. Реакция Тен Хага на разгромное поражение от Брентфорда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
14.08.2022, 06:50
Бокс
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
13.08.2022, 18:57 9
Футбол
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
13.08.2022, 19:15 1
Бокс
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
14.08.2022, 19:10 34
Футбол
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
13.08.2022, 17:40 45
Футбол
Чемпиона мира по метанию копья избили на яхте и выбросили за борт
Чемпиона мира по метанию копья избили на яхте и выбросили за борт
14.08.2022, 10:28 1
Другие виды
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
14.08.2022, 21:15 6
Футбол
Теофимо Лопес сумел вернуться после поражения. Теперь у него большие планы
Теофимо Лопес сумел вернуться после поражения. Теперь у него большие планы
14.08.2022, 13:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности