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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала полузащитника Барселоны
Испания
15 августа 2022, 05:05 |
111
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала полузащитника Барселоны

Нико Гонсалес проведет сезон в стане «летучих мышей»

15 августа 2022, 05:05 |
111
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала полузащитника Барселоны
ФК Валенсия

«Валенсия» арендовала 20-летнего полузащитника каталонской «Барселоны» Нико Гонсалеса.

Стороны договорились о годовом соглашении без права выкупа, сообщается на официальном сайте «летучих мышей».

В прошлом сезоне Нико Гонсалес отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 27 матчах Ла Лиги.

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Источник ФК Валенсия
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