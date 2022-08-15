ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала полузащитника Барселоны

«Валенсия» арендовала 20-летнего полузащитника каталонской «Барселоны» Нико Гонсалеса.

Стороны договорились о годовом соглашении без права выкупа, сообщается на официальном сайте «летучих мышей».

В прошлом сезоне Нико Гонсалес отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 27 матчах Ла Лиги.