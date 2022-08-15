Испания15 августа 2022, 05:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия арендовала полузащитника Барселоны
Нико Гонсалес проведет сезон в стане «летучих мышей»
15 августа 2022, 05:05 |
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«Валенсия» арендовала 20-летнего полузащитника каталонской «Барселоны» Нико Гонсалеса.
Стороны договорились о годовом соглашении без права выкупа, сообщается на официальном сайте «летучих мышей».
В прошлом сезоне Нико Гонсалес отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 27 матчах Ла Лиги.
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