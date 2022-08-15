Днепр-1 заявил домашним стадионом Авангард в Ужгороде
Днепряне начнут сезон игрой против «Александрии»
СК «Днепр-1» в новом сезоне УПЛ 2022/23 будет играть домашние матчи на стадионе «Авангард» в Ужгороде.
Напомним, что летом команду возглавил украинский наставник Александр Кучер, в прошлом сезоне работавший во главе «Металлиста». Также в СК «Днепр-1» из харьковского клуба перешел функционер Евгений Красников.
Новый сезон в украинском чемпионате стартует 23 августа. СК «Днепр-1» в первом туре будет принимать «Александрию».
Кроме того, подопечные Александра Кучера в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы сыграют с кипрским «АЭКом». Матчи пройдут 18 и 25 августа.
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