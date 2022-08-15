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Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 02:18 | Обновлено 15 августа 2022, 02:22
67
0

Днепр-1 заявил домашним стадионом Авангард в Ужгороде

Днепряне начнут сезон игрой против «Александрии»

15 августа 2022, 02:18 | Обновлено 15 августа 2022, 02:22
67
0
Днепр-1 заявил домашним стадионом Авангард в Ужгороде
СК Днепр-1

СК «Днепр-1» в новом сезоне УПЛ 2022/23 будет играть домашние матчи на стадионе «Авангард» в Ужгороде.

Напомним, что летом команду возглавил украинский наставник Александр Кучер, в прошлом сезоне работавший во главе «Металлиста». Также в СК «Днепр-1» из харьковского клуба перешел функционер Евгений Красников.

Новый сезон в украинском чемпионате стартует 23 августа. СК «Днепр-1» в первом туре будет принимать «Александрию».

Кроме того, подопечные Александра Кучера в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы сыграют с кипрским «АЭКом». Матчи пройдут 18 и 25 августа.

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Днепр-1 стадион Авангард Ужгород Александрия
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Источник СК Днепр-1
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