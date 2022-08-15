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ATP
15 августа 2022, 00:57 | Обновлено 15 августа 2022, 01:01
78
0

Карреньо-Буста в 31 год выиграл дебютный Мастерс

Испанский теннисист добыл одну из главных побед в карьере

15 августа 2022, 00:57 | Обновлено 15 августа 2022, 01:01
78
0
Карреньо-Буста в 31 год выиграл дебютный Мастерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Карреньо-Буста

Состоялся финальный матч на хардовом Мастерсе в Канаде.

В матче за титул Пабло Карреньо-Буста из Испании в трех сетах одолел восьмого сеяного поляка Хуберта Хуркача.

Монреаль. Финала
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 6:3, 6:3

Отметим, что для Пабло это первый титул серии Мастерс. Ранее на таком уровне он не играл даже в финале. С понедельника испанец вернется в топ-15.

Хуркач сражался за второй Мастерс в карьере, ранее у него была одна удачная попытка в финалах на таком уровне. Он останется на десятой строчке мирового рейтинга. Хуберт проиграл первый матч за титул ATP, ранее было пять побед в пяти матчах.

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Пабло Карреньо Буста Хуберт Хуркач ATP Монреаль
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Источник Sport.ua
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