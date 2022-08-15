Карреньо-Буста в 31 год выиграл дебютный Мастерс
Испанский теннисист добыл одну из главных побед в карьере
Состоялся финальный матч на хардовом Мастерсе в Канаде.
В матче за титул Пабло Карреньо-Буста из Испании в трех сетах одолел восьмого сеяного поляка Хуберта Хуркача.
Монреаль. Финала
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 6:3, 6:3
Отметим, что для Пабло это первый титул серии Мастерс. Ранее на таком уровне он не играл даже в финале. С понедельника испанец вернется в топ-15.
Хуркач сражался за второй Мастерс в карьере, ранее у него была одна удачная попытка в финалах на таком уровне. Он останется на десятой строчке мирового рейтинга. Хуберт проиграл первый матч за титул ATP, ранее было пять побед в пяти матчах.
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