Карреньо-Буста в 31 год выиграл дебютный Мастерс

Состоялся финальный матч на хардовом Мастерсе в Канаде.

В матче за титул Пабло Карреньо-Буста из Испании в трех сетах одолел восьмого сеяного поляка Хуберта Хуркача.

Монреаль. Финала

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 6:3, 6:3

Отметим, что для Пабло это первый титул серии Мастерс. Ранее на таком уровне он не играл даже в финале. С понедельника испанец вернется в топ-15.

Хуркач сражался за второй Мастерс в карьере, ранее у него была одна удачная попытка в финалах на таком уровне. Он останется на десятой строчке мирового рейтинга. Хуберт проиграл первый матч за титул ATP, ранее было пять побед в пяти матчах.