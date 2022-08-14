Олег ЛЫСАК: «Не хотите выполнять регламент УПЛ – есть санкции»

Вице-президент «Ворсклы» прокомментировал трудности на пути к созданию единого телепула УПЛ:

«Ворскла» все время поддерживает создание единого ТВ-пула. Но есть нюансы, четыре клуба лиги, у которых свое видение этого вопроса.

Не надо ни с кем воевать, есть регламент, есть устав, написанный для создания правил. Когда лигу создавали, подписались под этим. Имеется регламент, утвержденный в УАФ. Просто нужно почитать и делать это. В общем, очень простая история. Не хотите выполнять – есть санкции. Не надо искать ни подводные, ни надводные камни. И не надо списывать на войну, не бывает такого, что футбол бесплатный. Футбол – это самый затратный вид спорта в мире.

Setanta предложила, я это поддерживаю, все игры можно будет через сутки смотреть в ютубе. Если кто-то не хочет или не может платить, то в ютубе спокойно можно скачать футбол.

Имеются прямые трансляции. С этого можно что-то зарабатывать. Но я вам откровенно скажу, что для «Ворсклы» предложенные деньги – это практически 0. Но мы идем на это. Мы могли бы тоже занять позицию, у себя там транслировать и рассказывать, что мы самодостаточны. Но мы говорим, что хотим развиваться по тому же пути, что и Европа. Сегодня вы хотите прямой эфир? Пакет стоит 35 грн. Какая цена чашки кофе в любом кафе?

И опять же, все игры будут в ютубе в общем доступе. В чем проблема вообще? Кто не увидит? Кого ограничивают? Так мы говорим, что будем понимать количество подписчиков, сколько людей смотрит. Это то, что я не мог добиться этого, хоть какой-то анализ провести. Теперь нам обещают предоставлять информацию.

Мы спокойно можем транслироваться по каналу «Эспрессо» и иметь всех в виду. Но мы за развитие полноценного продукта. Зачем выдумывать какие-то велосипеды, еще что-нибудь, если все пройдено? Берем модель и работаем по модели. Все! Европа уже все прошла давно до нас».