Артем ГАГАРИН: Наконец-то впервые в истории нашего футбола есть единый пул

Артем Гагарин прокомментировал ситуацию с созданием единого телепула в УПЛ.

— Артем Сергеевич, прокомментируйте ситуацию по единому пулу и все противоречия этого вопроса…

— Я не понимаю, о каких противоречиях вы сейчас говорите. Ситуация по этому вопросу довольно понятная. Можно всех поздравить, ведь в Украине, наконец, впервые в истории нашего футбола есть единственный пул. За это решение проголосовало большинство на заседании УПЛ. Причем, точнее, трижды проголосовали за это решение на последних трех заседаниях. Согласно уставу УПЛ это решение действует.

– Некоторые клубы УПЛ не согласны с таким решением. Как прокомментируете данную ситуацию?

— Относительно клубов, выступивших против единого пула, по поводу их решения, почему так, нужно спрашивать у них самих, ведь четких аргументов, кроме популистских, мы не услышали. Так и не поняли, почему они против. На заседании раздавались призывы бесплатно транслировать матчи. Но давайте разберемся, что значит бесплатно.

Во-первых, за кабельное ТВ, на котором транслируются матчи, все люди платят, то есть это уже не бесплатно. Ютуб-каналы клубов – и это тоже не бесплатно. Ведь за Интернет-трафик тоже нужно платить. Также звучала информация, что у Setanta низкий показатель охвата. Была цифра в 83 тысячи, но это не совсем совпадает с действительностью. Только в Украине покрытие – 2,5 миллиона домохозяйств. А в каждом из них сколько людей смотрят телевизор вообще? В одной семье по 2-3-4 человека, то есть эта цифра гораздо больше. А если брать с международным охватом, то этот показатель – 50 миллионов. Потому я не знаю, кто сейчас в Украине мог бы еще предложить такие условия. Тем более что отдельно будут реализованы права для разных стран, из которых клубы УПЛ также получат выплаты. Но самое главное, наши клубы получат аудиторию. Аудиторию наших переселенцев, которые переехали в разные страны, и теперь смогут там смотреть матчи УПЛ. Поэтому, если мы говорим о большом охвате, то, наверное, компания Setanta Sports – лучший вариант, который мог бы быть у нас.

— А если некоторые клубы не дадут права на трансляцию?

— Все права на трансляции принадлежат УПЛ. Именно клубы их и передали, поэтому вопрос не совсем актуален. Но пользуясь возможностью хотелось бы еще раз поблагодарить всю команду УПЛ и УАФ. Действительно, в период войны они создали невозможное, как в глобальном плане, я о старте чемпионата в период полномасштабной войны, так и в вопросах единственного мяча и единственного телепула. В первый раз это удалось воплотить!

— Какие самые большие плюсы вы видите в реализации единого пула?

— Здесь есть плюсы, как чисто футбольные, так и для всей страны. Это контракт с очень крутой иностранной компанией. А тот факт, что компания зарубежная – плюс для экономики Украины. Мы ведь привлекаем иностранные средства. Их получат как клубы, так и компания, которая будет производить продукт. С этих средств будут уплачены налоги в бюджет Украины. Причем это не просто некий годовалый контракт, а долгосрочное 3-летнее соглашение с повышением выплат клубам и соответственно налогов в госбюджет.

— Где в грядущем сезоне, кроме Setanta Sports? можно будет смотреть матчи с участием ФК «Кривбасс»?

— На канале Setanta Sports, как и другие матчи УПЛ. А уже через некоторое время после завершения матчей полную запись поединков можно будет посмотреть на Ютуб, оплачивая только за Интернет-трафик. Также можно будет увидеть хайлайты игр на официальных страницах клубов.

Кстати, передача прав на хайлайты впервые за долгое время будет реализована, и это позволит вновь возродить выпуски футбольных обзоров в новостях наших телеканалов. И это также популяризация футбола в этот тяжелый для Украины период.

— Если не секрет, как будут распределены выплаты между клубами?

– Это не секрет. В период войны, когда все команды УПЛ объединились ради единого пула, была договоренность между клубами, что выплаты в этом году будут распределены равными частями между всеми клубами. Полагаю, это справедливо. А уже в следующем году распределять по другим критериям: место в итоговой турнирной таблице, количеству просмотров трансляций того или иного клуба.

В конце сезона нам обещали, что мы наконец-то увидим цифры охвата аудитории и другую статистику. Этого мы все очень ждем.