Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Теперь играть за Барселону – позор»
Легендарный нидерландец поддержал своего соотечественника
Легендарный нидерландский экс-полузащитник Рафаэль Ван дер Ваарт поделился своим мнением по поводу требований «Барселоны» к Френки Де Йонгу сократить зарплату:
«Нельзя так относиться к людям. Фрэнки зарабатывает слишком много? Сначала вы подписываете контракт, а потом выполняете его или расходитесь на хороших условиях, но сейчас на это не похоже. Это мафия и их нужно наказывать.
Поэтому имя «Барселоны» выглядит очень плохо. Это отличный клуб, и все хотят там играть. Но с этого момента мы судим по-другому. По-моему, играть за них – это теперь позор».
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