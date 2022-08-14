Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Теперь играть за Барселону – позор»

Легендарный нидерландский экс-полузащитник Рафаэль Ван дер Ваарт поделился своим мнением по поводу требований «Барселоны» к Френки Де Йонгу сократить зарплату:

«‎Нельзя так относиться к людям. Фрэнки зарабатывает слишком много? Сначала вы подписываете контракт, а потом выполняете его или расходитесь на хороших условиях, но сейчас на это не похоже. Это мафия и их нужно наказывать‎. ‎

Поэтому имя «Барселоны» выглядит очень плохо. Это отличный клуб, и все хотят там играть. Но с этого момента мы судим по-другому. По-моему, играть за них – это теперь позор».