Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Теперь играть за Барселону – позор»
Испания
14 августа 2022, 20:08 |
307
0

Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Теперь играть за Барселону – позор»

Легендарный нидерландец поддержал своего соотечественника

14 августа 2022, 20:08 |
307
0
Рафаэль ВАН ДЕР ВААРТ: «Теперь играть за Барселону – позор»
ФК Барселона. Френки Де Йонг

Легендарный нидерландский экс-полузащитник Рафаэль Ван дер Ваарт поделился своим мнением по поводу требований «Барселоны» к Френки Де Йонгу сократить зарплату:

«‎Нельзя так относиться к людям. Фрэнки зарабатывает слишком много? Сначала вы подписываете контракт, а потом выполняете его или расходитесь на хороших условиях, но сейчас на это не похоже. Это мафия и их нужно наказывать‎. ‎

Поэтому имя «Барселоны» выглядит очень плохо. Это отличный клуб, и все хотят там играть. Но с этого момента мы судим по-другому. По-моему, играть за них – это теперь позор».

По теме:
ХАВИ: «Результат разочаровывает, мы породили много ожиданий»
Хави имеет худший процент побед среди тренеров Барсы за последние 20 лет
Барселона – Райо Валекано – 0:0. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор
Рафаэль ван дер Варт Френки Де Йонг Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Football Espana
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Футбол | 13 августа 2022, 21:25 13
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола

Неудачный старт сезона для «Манчестер Юнайтед»

ВИДЕО. Роналду не пожал руку Тен Хагу после позорного поражения Брентфорду
Футбол | 14 августа 2022, 13:42 9
ВИДЕО. Роналду не пожал руку Тен Хагу после позорного поражения Брентфорду
ВИДЕО. Роналду не пожал руку Тен Хагу после позорного поражения Брентфорду

Криштиану также не подошел к болельщикам

Лига 1. Победы Тулузы и Клермона, ничьи Осера и Ланса
Футбол | 14.08.2022, 18:09
Лига 1. Победы Тулузы и Клермона, ничьи Осера и Ланса
Лига 1. Победы Тулузы и Клермона, ничьи Осера и Ланса
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Бокс | 14.08.2022, 06:50
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 14.08.2022, 18:30
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
12.08.2022, 22:01 15
Футбол
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
13.08.2022, 23:36 6
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
13.08.2022, 12:00 1
Футбол
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
13.08.2022, 12:18 32
Футбол
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
Дополнительный титул. Победитель боя Усик - Джошуа получит еще один пояс
13.08.2022, 19:15 1
Бокс
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
13.08.2022, 21:57 2
Баскетбол
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
14.08.2022, 10:12 1
Теннис
Зантарая: о российском влиянии на дзюдо, отказе от титула чемпиона мира
Зантарая: о российском влиянии на дзюдо, отказе от титула чемпиона мира
12.08.2022, 16:21
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности