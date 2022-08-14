ВИДЕО. Чудо в Чемпионшипе! Вратарь забил гол и спас команду от поражения

В субботу, 13 августа, в матче 3-го тура Чемпионшипа «Сандерленд» дома сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2).

Героем матча стал сенегальский вратарь КПР Сени Дьенг, который в компенсированное ко второму тайма время забил спасительный гол, подключившись на подачу углового.

Это первый случай с 2008 года, когда голкиперу удалось забить гол в матче Чемпионшипа.

Чемпионшип. 3-й тур, 13 августа

Сандерленд – Куинз Парк Рейнджерс – 2:2

Голы: Стюарт, 31, Симмс, 40 – Шер, 87, Дьенг, 90+2.

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