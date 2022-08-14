В финале хардового Мастерса в Монреале (Канада) испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (АТР 23) встретится с Хубертом Хуркачем (Польша, ATP 10).

National Bank Open Presented by Rogers - ATP Masters 1000

Монреаль, Канада / 7-14 августа / хард / $5,926,545

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Благодаря восьмому посеву Хуркач начал свое выступление на этом турнире с 1/16 финала, а Буста под 11 номером стартовал с 1/32.

У Хуберта были заметны некие проблемы со здоровьем и по неподтвержденным источникам поляк играет «на таблетках». Тем не менее это не помешало ему закрыть и Ника Кирьоса (Австралия, ATP 37), и Каспера Рууда (Норвегия, ATP 7). Также был обыгран Альберт Рамос (Испания, ATP 43) и Эмиль Руусувуори (Финляндия, ATP 44). Отметим, что все матчи с участием поляка на этом турнире завершились в трех сетах.

Пабло очень ровно прошел по сетке к финалу. Испанец не заметил проблем с Маттео Берреттини (Италия, ATP 14), Хольгером Руне (Дания, ATP 26), Янником Синнером (Италия, ATP 12) и Джеком Дрейпером (Великобритания, ATP 82). Только в полуфинале с Дэном Эвансом Буста сыграл первый трех-сетовик на этом турнире, который он выиграл за 3 часа.

Хуркач проведет свой 6-й финал на уровне АТР и 2-й на Мастерсах. Все предыдущие 5 финалов поляк выиграл, учитывая и победу на турнире АТР 1000 в Майами (США). Также Хуберт стал триумфатором турнира АТР 500 в Галле (Германия) на траве в этом году.

Буста, в свою очередь, сыграет в своем 12 финале на уровне АТР в карьере, но в первом финале Мастерса. Всего испанец выиграл 6 трофеев, а в этом году проиграл финальный матч на грунте в Барселоне (Испания).

Теннисисты уже встречались между собой: дважды на уровне АТР и один раз на грунтовом челленджере в Польше. Счет 2:1 в пользу Пабло.

Финалисты выйдут на корт 14 августа не ранее 23:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua - победа Хуркача.