Лига чемпионов14 августа 2022, 18:50 |
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Давид Нерес может пропустить матч против Динамо
Вингер «Бенфики» еще не восстановился после травмы
14 августа 2022, 18:50 |
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Участие вингера «Бенфики» Давида Нереса в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (17 августа) под вопросом. Об этом сообщил главный тренер «Орлов» Рогер Шмидт:
«Я до сих пор не знаю, когда Нерес будет готов на 100%. Я надеюсь, что он полностью восстановился, чтобы сыграть с «Динамо», но, думаю, нам придется еще немного подождать. В любом случае, следующие несколько дней внесут ясность в эту ситуацию».
Напомним, Нерес перешел в «Бенфику» летом из «Шахтера».
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