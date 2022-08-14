Давид Нерес может пропустить матч против Динамо

Участие вингера «Бенфики» Давида Нереса в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (17 августа) под вопросом. Об этом сообщил главный тренер «Орлов» Рогер Шмидт:

«Я до сих пор не знаю, когда Нерес будет готов на 100%. Я надеюсь, что он полностью восстановился, чтобы сыграть с «Динамо», но, думаю, нам придется еще немного подождать. В любом случае, следующие несколько дней внесут ясность в эту ситуацию».

Напомним, Нерес перешел в «Бенфику» летом из «Шахтера».