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Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 18:20 | Обновлено 14 августа 2022, 18:33
492
0

Шахтер – Аль-Фатех. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию спарринга 15 августа в 12:00

14 августа 2022, 18:20 | Обновлено 14 августа 2022, 18:33
492
0
Шахтер – Аль-Фатех. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 15 августа, состоится товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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