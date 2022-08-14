Украина. Премьер лига14 августа 2022, 18:20 | Обновлено 14 августа 2022, 18:33
492
0
Шахтер – Аль-Фатех. Матч 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию спарринга 15 августа в 12:00
14 августа 2022, 18:20 | Обновлено 14 августа 2022, 18:33
492
0
В понедельник, 15 августа, состоится товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2022, 18:30 1
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Футбол | 14 августа 2022, 06:45 2
Главные новости за 13 августа на Sport.ua
Футбол | 14.08.2022, 18:50
Другие виды | 14.08.2022, 15:54
Футбол | 13.08.2022, 20:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.08.2022, 22:01 15
Бокс
12.08.2022, 16:17
14.08.2022, 07:23
13.08.2022, 17:40 45
12.08.2022, 16:21
13.08.2022, 23:36 6
13.08.2022, 21:25 13