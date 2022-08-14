В финале хардового турнира серии WTA 1000 в Торонто (Канада) сыграют Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 24) и Симона Халеп (Румыния, WTA 15).

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада / 8-14 августа / хард / $2,527,250

Действующая чемпионка: Камила Джорджи (Италия)

Обе теннисистки стартовали с 1/32 финала.

26-летняя Беатрис сыграла с пятью представительницами топ-30. В трех сетах Хаддад Майя закрыла Мартину Тревизан (Италия, WTA 26), Игу Свентек (Польша, WTA 1) и Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 12). Канадку Лейлу Фернандес (WTA 13) и чешку Каролину Плишкову (WTA 14) представительница Бразилии обыграла в двух сетах.

Возможно, соперницы Симоны были чуть послабее, но по сетке она прошла увереннее. Единственный трехсетовик был сыгран в полуфинале с Джессикой Пегулой (США, WTA 7), где и вовсе пришлось возвращаться в игру после проигранного первого сета. Также на своем пути к финалу Халеп обыграла в двух сетах Донну Векич (Хорватия, WTA 82), Чжан Шуай (Китай, WTA 45), Жилль Тайхманн (Швейцария, WTA 21) и Кори Гауфф (США, WTA 11).

Хаддад Майя впервые сыграет в финале WTA 1000. Также это станет для нее четвертый финал в карьере и третий финал в сезоне. Предыдущие два она выиграла на травяных кортах в Ноттингеме и Бирмингеме.

Для Симоны это будет 18-й финал на этом уровне и 42-й финал в карьере. Всего у румынки 23 трофея. В этом году она уже выиграла трофей на старте сезона в Мельбурне (Австралия).

Для теннисисток это будет четвертая личная встреча. Пока что счет 2:1 в пользу Халеп. Последнюю игру выиграла Беатрис на траве, но крайняя игра на харде завершилась победой Халеп.

Финалистки турнира выйдут на корт 14 августа не ранее 20:30 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua - победа Хаддад Майи