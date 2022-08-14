ВИДЕО. Украинский Халк непобедим, Виллиан хочет в Англию, ставим на Челси

1. Украинский Халк победил экс-соперника Виталия Кличко

2. Виллиан расторг контракт с Коринтиансом и может возвратиться в АПЛ

3. Новичок АПЛ представил экс-игрока Зари

4. Прогноз на матч Челси – Тоттенхэм

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