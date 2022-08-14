Другие новости14 августа 2022, 13:47 | Обновлено 14 августа 2022, 14:06
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ВИДЕО. Украинский Халк непобедим, Виллиан хочет в Англию, ставим на Челси
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
14 августа 2022, 13:47 | Обновлено 14 августа 2022, 14:06
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1. Украинский Халк победил экс-соперника Виталия Кличко
2. Виллиан расторг контракт с Коринтиансом и может возвратиться в АПЛ
3. Новичок АПЛ представил экс-игрока Зари
4. Прогноз на матч Челси – Тоттенхэм
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