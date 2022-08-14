Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент ПФЛ рассказал, какими будут трансляции игр Первой и Второй лиги
Украина. Первая лига
14 августа 2022, 12:58 |
642
0

Президент ПФЛ рассказал, какими будут трансляции игр Первой и Второй лиги

Александр Каденко приглашает потенциальных спонсоров и партнеров

14 августа 2022, 12:58 |
642
0
Президент ПФЛ рассказал, какими будут трансляции игр Первой и Второй лиги
УАФ. Александр Каденко

Президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко рассказал, какими будут трансляции матчей Первой и Второй лиги в будущем.

‒ В прошлом сезоне ПФЛ получила официальный транслятор, однако ТК «Футбол 1/2/3» прекратил свою деятельность. Как будет дальше?
‒ Мы продолжим развивать наши трансляции, сосредоточим их на собственном канале YouTube и создадим собственный продукт. Благодарны УАФ, которая способствовала передаче «Лига футбол» коммерческие права от «УАФ-Маркетинг» на наши соревнования, так что верим, что удастся их реализовать. В настоящее время ПФЛ открыта для предложений от потенциальных спонсоров и партнеров. Мы хотим выработать технические требования, унифицирующие нашу «картинку», чтобы матчи со всех уголков Украины были сняты на одинаково достойном уровне и нормально транслировались.

Конечно, война повлияла на деловой мир, рынок рекламы, пул спонсоров. Однако это не повод останавливаться – мы рады, что клубы поддержали наше стремление продолжить работу над созданием привлекательного медиа-продукта. Цифры, показавшие трансляции Первой лиги на телеканалах «Футбол», добавляют оптимизма. Некоторые матчи давали фору иностранным топ-соревнованиям по зрительскому интересу! 12 миллионов просмотров дал неполный сезон Первой лиги в YouTube.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Васт, Нива Бузовая, Хуст и Звягель сыграют во Второй лиге
Новая Первая лига: детали о новом формате и ориентировочная дата старта
Предстоящий сезон пропустят 10 клубов Первой лиги и 14 клубов Второй лиги
Александр Каденко Первая лига Украины Вторая лига Украины
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
Футбол | 13 августа 2022, 17:40 44
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ

Президент «Динамо»​​​​​​​ готов отдать прибыль от телеправ на благотворительность

Заря получит деньги от трансфера Эммануэля Денниса в Ноттингем Форест
Футбол | 14 августа 2022, 11:29 1
Заря получит деньги от трансфера Эммануэля Денниса в Ноттингем Форест
Заря получит деньги от трансфера Эммануэля Денниса в Ноттингем Форест

Луганский клуб вылетел из еврокубков, но не лишился дополнительных источников дохода

Украинский супертяжеловес победил экс-соперника Виталия Кличко
Бокс | 13.08.2022, 19:34
Украинский супертяжеловес победил экс-соперника Виталия Кличко
Украинский супертяжеловес победил экс-соперника Виталия Кличко
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Бокс | 14.08.2022, 07:23
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Коринтианс хочет заменить Виллиана другим экс-вингером Шахтера
Футбол | 14.08.2022, 12:34
Коринтианс хочет заменить Виллиана другим экс-вингером Шахтера
Коринтианс хочет заменить Виллиана другим экс-вингером Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
12.08.2022, 13:56 14
Футбол
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
Победное возвращение! Тео Лопес нокаутировал Педро Кампу в 7-м раунде
14.08.2022, 06:50
Бокс
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
Украина проиграла Словении, Лэнь сыграл за сборную впервые с 2018 года
13.08.2022, 21:57 2
Баскетбол
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
13.08.2022, 18:57 9
Футбол
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
13.08.2022, 07:30 3
Футбол
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
Йожеф САБО: «Когда смотрю матчи Динамо, я смеюсь»
13.08.2022, 14:44 11
Футбол
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
13.08.2022, 22:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности