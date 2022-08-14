Президент ПФЛ рассказал, какими будут трансляции игр Первой и Второй лиги

Президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко рассказал, какими будут трансляции матчей Первой и Второй лиги в будущем.

‒ В прошлом сезоне ПФЛ получила официальный транслятор, однако ТК «Футбол 1/2/3» прекратил свою деятельность. Как будет дальше?

‒ Мы продолжим развивать наши трансляции, сосредоточим их на собственном канале YouTube и создадим собственный продукт. Благодарны УАФ, которая способствовала передаче «Лига футбол» коммерческие права от «УАФ-Маркетинг» на наши соревнования, так что верим, что удастся их реализовать. В настоящее время ПФЛ открыта для предложений от потенциальных спонсоров и партнеров. Мы хотим выработать технические требования, унифицирующие нашу «картинку», чтобы матчи со всех уголков Украины были сняты на одинаково достойном уровне и нормально транслировались.

Конечно, война повлияла на деловой мир, рынок рекламы, пул спонсоров. Однако это не повод останавливаться – мы рады, что клубы поддержали наше стремление продолжить работу над созданием привлекательного медиа-продукта. Цифры, показавшие трансляции Первой лиги на телеканалах «Футбол», добавляют оптимизма. Некоторые матчи давали фору иностранным топ-соревнованиям по зрительскому интересу! 12 миллионов просмотров дал неполный сезон Первой лиги в YouTube.