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  4. Ангелина Калинина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2022, 12:33 |
277
0

Ангелина Калинина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Цинциннати

14 августа 2022, 12:33 |
277
0
Ангелина Калинина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

14 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) продолжит борьбу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В финале отбора украинка, которая получила шестой номер посева, сразится против Петры Мартич из Хорватии (№58 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Мунар – Джонсон. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила представительница Хорватии.

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Плеер будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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