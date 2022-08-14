Ангелина Калинина – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) продолжит борьбу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В финале отбора украинка, которая получила шестой номер посева, сразится против Петры Мартич из Хорватии (№58 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Мунар – Джонсон. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила представительница Хорватии.

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Плеер будет добавлен ближе к началу матча

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